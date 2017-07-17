الحرة نيوز –

– اصدر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وانشاء وتشغيل معاصر الزيتون بموجب المادة 16 من قانون الزراعة لسنة 2015 تسمى تعليمات معدلة المادة 9 يلتزم بموجبها صاحب المعصرة، عند تقديم طلب لغايات الترخيص شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها ان اجزاء خطوط عصر الزيتون ( المكبس والفرازه ) لا يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل.

وجاء في القرار انه وفي حال تعذر شهادة من الشركة الصانعة يكتفي بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة اجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسة ( المكبس والفرازة