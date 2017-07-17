الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الإثنين 3062 طن منها 2179 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 100-250 فلسا، بصل ناشف ،100 – 250 ، البطاطا 200 – 400 ، بطيخ 100-250 فلسا ، البندورة 50 -150 فلسا و الجزر400 -500 فلس ، والخيار150-500 فلس ، الزهرة 100-400، فاصوليا 500 – 200ر1 دينار ، والكوسا بين 150- 600 ، شمام 100- 250 ، الليمون 500 – 800 موز بلدي 250 – 700 فلس.