الحرة نيوز –

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا، الاثنين، أن قردا من فصيلة “البابون” تسبب في إغراق مدينة سياحية في ظلام دامس بعد عبثه بمحول في محطة للماء والكهرباء.

وتبلغ قدرة محطة الكهرباء في مدينة لفنغستون 108 ميغاوات، وهي مركز للسياح الذين يزورون شلالات فكتوريا القريبة منها.

وأوضحت شركة زيسكو المالكة للمحطة، أن القرد عطل أحد محولات الكهرباء عالية القدرة، مما أدى إلى قطع التيار عن نحو 40 ألف عميل لمدة خمس ساعات.

وأورد هنري كاباتا المتحدث باسم الشركة “أصيب البابون بصدمة كهربائية وسُلم إلى مسؤولي الحياة البرية لعلاجه” مضيفا أن من حسن حظ القرد أنه مازال حيا.

وفي حادثة مشابهة، العام الماضي، تسبب قرد في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كينيا كلها.