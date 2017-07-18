الحرة نيوز –

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة اربد اليوم الاثنين سائق “كابسة” نفايات تابعة لبلدية اربد الكبرى إثناء قيامه ببيع الحاويات التي يفرغ حمولتها لتجار الخردة.

وقال مصدر أمني مسؤول في المديرية ان الاجهزة الامنية في المديرية تابعت شكاوى في عدد من المناطق التابعة للبلدية من اختفاء الحاويات وعدم وجودها في الأماكن المخصصة لها بالتعاون مع مديرية البيئة في البلدية وكافة الجهات المختصة ووضعت الاماكن التي تختفي منها الحاويات تحت الرقابة الدورية.

وبحسب المصدر فان احد موظفي البلدية تمكن من ضبط “سائق كابسة” يعمل في بلدية اربد يقوم اثناء الدوام بتفريغ محتويات الحاويات في الكابسة، ثم يعود بوقت أخر لتحميل الحاويات ثم يقوم ببيعها لأصحاب محال الخردة بسعر خمسة دنانير علما ان كلفتها تقارب 200 دينار.

واشار المصدر الى انه تم ضبط السائق اثناء قيامه بالبيع، وتم التحقيق معه قبل تحويله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية