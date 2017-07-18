الحرة نيوز –

عقدت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع جمعية معبر وادي الاردن الخيرية في منطقة الشيخ حسين في الاغوار الشمالية جلسة حوارية توعوية حول قانوني البلديات واللامركزية ومجريات العملية الانتخابية وبمشاركة وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية حيث تحدثت مديرة البرامج والمشاريع في اللجنة السيدة جانيت شردم حول دور اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في دعم وتمكين النساء وخاصة في مجال مشاركتها في الحياة السياسية وتحدث عطوفة المتصرف الدكتور ناصر النسور من وزارة الداخلية حول قانوني البلديات واللامركزية والمجالس المشكلة ضمن القانونيين واختصاصات هذه المجالس واستعرض كذلك الفوائد المرجوة من تطبيق نظام اللامركزية وتحدث السيد قصي الزعبي من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن دور الوزارة في التوعية بالقانونيين ووضح مجريات العملية الانتخابية وحضر الجلسة ما يقارب ٦٠ مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي وانتهت الجلسة بفتح باب النقاش والاسئلة حول القانونيين ومجريات العملية الانتخابية