الحرة نيوز –

حكم القضاء العسكري الأردني، اليوم الإثنين،بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على جندي أردني قتل ثلاثة مدربين عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب عمان العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية.

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلستها العلنية التي عقدت صباح الإثنين برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف بـ”الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة” على الجندي معارك التوايهة (39 عاما) وهو برتبة رقيب وأب لثلاثة أطفال.

كما قررت المحكمة خفض “رتبته إلى جندي ثاني وطرده من الخدمة العسكرية”.

والجندي الذي كان يرتدي بزة خلال الجلسة، موقوف على ذمة القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وكان نفى التهمة المسندة أليه، مؤكدا أنه بريء.

واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت حوالي الساعة إلى الحكم بهدوء بدون أن يصدر أي رد فعل.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهادات من حراس بوابة القاعدة، ومن أخصائي في الطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من حزيران/يونيو الماضي تهمة “القتل القصد” إلى الجندي.

وطالبت النيابة العامة بإدانة الجندي بـ”تهمتي الإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر العسكرية” و”طرده من الخدمة العسكرية” و”تضمينه قيمة الطلقات الـ63 التي أطلقها في الحادث”.

وكان الجندي فتح النار في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بينما كان العسكريون الأمريكيون يستعدون للدخول بسيارات إلى قاعدة عسكرية (جنوب عمان) في مهمة تدريبية.

ولم تشر لائحة الاتهام إلى وجود أي علاقة للمتهم بأي تنظيم إرهابي.

وتستخدم القاعدة لمختلف التدريبات العسكرية بما فيها الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أمريكيون، بحسب مصدر حكومي أردني.