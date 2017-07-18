الحرة نيوز –

#قبيلة_الحويطات تستنكر وتشجب هذا الحكم الجائر الصادر بحق ابن الوطن الرقيب معارك سامي ابوتايه الذي دافع عن وطنه ونفسه والشرف العسكري حيث تعرض لأطلاق نار من الامريكيين وكانوا في حالة سكر شديد وغرور وغطرسة وأطلقوا النار عليه وعلى زملائه حيث اصيب بعدة عيارات نارية في منطقة الرقبه والبطن والقدم

رافضين الوقوف امام بوابة القاعدة العسكرية بالجفر مما أضطروا لتطبيق قواعد الاشتباك .. علمآ ان الامريكان الذين قتلوا على بوابة قاعدة الملك فيصل ولبست تهمة قتلهم لمعارك وحده قد قاموا قبلها ب48ساعة بقتل اكثر من 8 اشخاص من الجيش الحر الذي يقومون بتدريبه فهل الدم العربي رخيص والدم الامريكي ثمين وحتى لو كان كلبآ مسعورآ من كلاب امريكا … وان الحكم الذي صدر مؤبد مع الاشغال الشاقه هو حكم ظالمين على مظلوم وحسبنا الله ونعم الوكيل وان غدآ لناظره قريب،

قبيلة الحويطات بالمملكه الاردنية