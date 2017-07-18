الحرة نيوز –

الفلافل أو الطعمية وجبة يومية يتناولها المواطن المصري سواء كان ذلك صباحًا أو مساءً، دون أن يعلم كثيرًا عن أصل تلك الوجبة وكيف ظهرت، حيث اختلفت الروايات في أصل الطعمية أو ما عرف حديثًا بـ “الجرين برجر”، وهو ما يرصده موقع قناة النهار في التالي: 1.هناك من يقول إن أصل الطعمية يعود إلى بلاد الشام، وانتقلت إلى المطابخ العربية بعد ذلك. 2. ويقال أن فكرة أكل الطعمية تعود إلى الأقباط المصريين فهم أول من اخترعوا هذه الأكلة، فكانت لها مكانة كبيرة لديهم، لدرجة أنها حلت محل اللحوم في أوقات الصيام، وانتشرت الفلافل من أقباط مصر إلى بلاد الشام. 3. كما يقال أن الطعمية أكلة فرعونية الأصل بأدلة كثيرة، منها أن الاسم المأخوذ من “الفلفل”، وأن كلمة فلافل مكونة من ثلاثة أجزاء “فا” “لا” “فل” بمعنى ذات الفول الكثير، وهذه هي الرواية الأصح. يشار إلى أن الفلافل رغم أن اسمها يختلف من دولة عربية لأخرى، إلا أنها وجبة شعبية شهيرة نالت استحسان الجميع حتى غزت مطاعم أوروبا وأمريكا، فهي تسمى طعمية في مصر والسودان نسبة إلى الطعام، أما في سوريا والعراق فهي الفلافل وفي اليمن الباجية.