الحرة نيوز –

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة المجلس الوزاري الأوروبي 16 شخصا إلى قائمة الذين استهدفتهم تدابير تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.

وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، بهذا الإجراء الذي يأتي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي تهدف إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، بما في ذلك هجوم خان شيخون في 4 نيسان الماضي.

وقالت “إن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الدول الشريكة الأخرى، هي جزء من الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي لتحميل نظام الأسد مسؤولية انتهاكه للمعايير العالمية باستخدام الأسلحة الكيميائية”