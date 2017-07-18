الحرة نيوز –

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث يستمر الحديث عن فتاة سعودية تدعى خلود تجولت في منطقة أثرية سعودية بتنورة قصيرة ما اثار جدلا واسعا بداخل المملكة.

وطالب العديد بإلقاء القبض على خلود نظرا لملابسها التي وصفت بالمخالفة.

وانتشر هاشتاغ يطالب بمحاكمة خلود بصورة كبيرة على مدار اليومين الماضيين ليظهر في أكثر مئة ألف تغريدة.

وانقسمت الآراء عبر الهاشتاغ بين من طالب محاكمة خلود، ومن دافع عنها.

وكتبت إحدى السعوديات: “السعوديون يكيلون بمكيالين. الرجل يمكنه فعل كل ما يريد، ولكن النساء لا يستطيعون حى الكشف عن رجلهم.”

بينما كتب اخر: “لو كانت خلود اجنبية لكان التعامل معها مختلفا.”

وفتح الموضوع نقاشا عن حرية اللباس بداخل السعودية، وانتشر هاشتاغ #حريه_اللباس_ليست_جريمه ليظهر في أكثر من ثمانين ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.

وبينما دافع عدد من المستخدمين عن ما وصفوه بحرية الملبس، أشار آخرون إلى أهمية احترام التقاليد والقواعد المحلية.