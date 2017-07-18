الحرة نيوز – تيسير حمايدة

ليس بِدعا ًمن القول أن نقول : إنّ الأقصى ينتصر ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا تكالبت عليه الخطوب ، واجتمعت له الجيوش ، ونقضت بنو قريظة العهد في غزوة الخندق وضاقت الأرض بما رحبت ، وقف كالطود الشامخ قائلا لأصحابه : أبشروا بِعِدَةِ الله ونصره وقال أيضا في الغار لأبي بكر لمّا تبعه المشركون : لاتحزن إن الله معنا.

مع حصار اليهود للأقصى ، والدعم العالمي لهم ، وتخلي المسلمين عن نصرته ، وبقاء الأقصى واقفاً غصة في زور اليهود ، ورفع الأذان من قبل حراس الأقصى الشرفاء، فهذا من أعظم النصر إذا قيس بالمنطق ، فالترسانة العسكرية التي تملكها اليهود من القبة الحديدية ، والقنابل النووية والذريه ، والطائرات بغير طيار وغيرها ، يكفي لإزاحة فلسطين كاملة عن الخريطة بما فيها المسجد الأقصى ، لذلك سمّى الله صلح الحديبية فتحاً ، بل فتحا ًمبيناً مع أنّ الصحابة رأوه في الظاهر ذلاً وانكساراً ، لكن بالنسبة لقلة عدد المسلمين وعدتهم ، وكثرة عدوهم عدداً وعدة ، وما يعقبه من النتائج سمّاه الله فتحاً مبيناً .

إنّ العين لتدمع ، وإنّ القلب ليحزن لما يجري في أرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يوماً السلام إلا لمّا كانت في حضيرة الإسلام .

إنّ العالم كله قد أجمع على انتهاء عهد الإحتلال العسكري والعدوان المباشر على الدول ، وعلى تحريم وتجريم هذا الفعل ، ولم يبق على وجه المعمورة بلداً محتلاً إلا فلسطين الحبيبة وكأنها خرجت من الإتفاقيات العالمية والمؤتمرات الدولية ، بل وخرجت من القانون العالمي الظالم لتداوي جرحها بنفسها ، بل إن لسان العالم الغربي يقول : نعم لاحتلال فلسطين وألف نعم وذلك منذ اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور المشؤوم ، ومرورا باتفاقية فيصل وايزمان ومؤتمر بال في سويسرا ، ومن ثم قرار التقسيم ، وتليها النكبة والنكسة ، ومؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو وانتهاءً بخارطة الطريق ومنع المقدسيين من الصلاة في الأقصى ولسان حال القدس يقول :

صُبّت عليّ مصائبٌ لو أنها ……. صُبّت على الأيام صِرنَ لياليا

خرست ألسنة العالم ، وأغمدت سيوف المسلمين ، وطأطأت الرؤوس ، وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا ، وتوجر بالقضية تجارة رابحة ، وهذا هو العلو الثاني لبني اسرائيل _ فيما أرى والله أعلم _ الوارد في قوله تعالى “وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ” (الاسراء 4 ) وبما أن العلو والشهرة هي المرحلة التي تسبق السقوط عن القمة ، فإنّ سنة الله في الكون تشير إلى بداية النهاية لهذا السرطان الخبيث الذي زُرع في رحم الأمة الاسلامية ، وستظل هذه الرقعة المباركة تلاطم أمواج الكيان الصهيوني محمّلة بأمجاد الماضي ، حيث تسلم الفاروق عمر مفاتيح بيت المقدس من القديس صفرونيوس معلناً فتح بيت المقدس وتحريره من الصليبيين ، وهو ذات الأمر الذي قام به صلاح الدين الأيوبي بعد أن تحول الأقصى إلى إصطبل لخيول الغزاة قرابة تسعين سنة .

لا زالت القدس تضيع بين الزحام ، وتمرض ألف مرة كلّ عام ، ولكنها لاولن تموت ، وستفجر البركان الذي سيزلزل العالم يوما ما ، فقد أخبر الصادق المصدوق عن عمرانها في آخر الزمان فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”عمران بيت المقدس: خراب يثرب , وخراب يثرب: خروج الملحمة , وخروج الملحمة: فتح القسطنطينية , وفتح القسطنطينية: خروج الدجال ” ثم ضرب معاذ بيده على فخذ الذي حدثه -أو منكبه- ثم قال:إن هذا لحق كما أنك قاعد هاهنا” وقد أصبح عمران بيت المقدس وشيكاً بإذن ربه ، بمداد العلماء ودماء الشهداء ، ودعاء الصالحين ، وإعداد القوة ، واجتماع الأمة ، صاحب اللسان بلسانه وصاحب البيان ببيانه ، وصاحب السنان بسنانه ، ولا يعذر مسلم بترك النصرة ، كلٌّ على قدر استطاعته “وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ” أي وجب عليكم نصرهم .

أمّا أن تنتظر الأمة النصر عن طريق المائدة المستديرة أو المستطيلة ، أو المؤتمرات أو الندوات ، أو الشجب والإستنكار والإدانة ، فهذا ضرب من الخيال السياسي والعسكري والديني على حد سواء ، فليس هناك نصر بطعم التفاح أو برائحة الياسمين .

وللحريّةِ الحمراءِ بابٌ ……… بكلّ يدٍ مضرجةٍ يُدَقّ

وهذا هو بيت القصيد ومربط الخيل العنيد ، فالشعوب التي تستقبل مطربا أو ممثلا استقبالاً هستيرياً ، ترافقه حالات الغيبوبة والإغماء وفقدان الوعي ، والمسابقة للحصول على توقيعه البائس ، واستنفار سيارات الإسعاف لنقل هؤلاء الموتى ، هي شعوبٌ غير مؤهلة للنصر ، إذ لو أخذت النصر سريعاً لتفلت منها وشيكاً ، فكيف لعيونٍ تدمع لرؤية المطربين أن تثبت لرؤية جحافل الجيوش الجرارة ؟ وكيف لآذان تترنم بسماع نغمات الحب أن تسمع أزيز الطائرات وهدير الدبابات ؟ وكيف لألسنة تلهج بذكر المغنين وسيرهم أن تصدح بالتكبير في ساحة الوغى ؟ وكيف لأدمغة تصاب بالإغماء عند رؤية مطرب أن تصمد عند تطاير الجماجم وتجندل الأبطال ؟

إذا عرفت هذا بجلاء فإياك أن تستبطئ النصر ، وتعترض على الخالق جلت قدرته ، فاستر تقصيرك واكتمه ، ولم نفسك ولا تلمه ، واعلم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وأخيراً : فإنّ النصر قادم إن شاء الله كما أنك تقرأ هذا المنشور ، فلا تضق ذرعا بما يحدث ، فدوام الحال من المحال ، وكلما اشتد الظلام اقترب بزوغ الفجر ، فالأيام دول ، والدهر قُلّب واليالي حبالى ، والغيب مستور، والجبار كل يوم هو في شأن ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإنّ مع العسر يسرا ، فجيل النصر جيلٌ رباني المصدر ، إسلامي العقيدة ، قرآني المنهج ، مختوم بختم الإيمان ، فحقوق النصر محفوظة ، والماركة مسجلة .! س

إذا اشتـكى مسلمٌ في الهندِ أَرّقَنِـي ………. وإنْ بكى مسلمٌ في الصين أبكـــاني

ومِصْرُ رَيحانَتِي والشـامُ نَرْجَسَـــــتي ………..وفي الجـــزيرةِ تاريـخـــــي وعُنـواني

ويسْكـُنُ المســـــجدُ الأقصى وقُبّتُـهُ ………… في حَبّةِ القلبِ أرعـــــاهُ ويرعـــــاني

أرى بُخـــــارى بلادي وهـــــي نائيـةٌ ……….. وأستـريحُ إلـى ذكـــــــرى خُراســانِ

شريـعةُ اللـهِ لَمّتْ شَــــــمْلَـنا وبَنَتْ ………….. لنـــا مَعـــــــالِمَ إحســانٍ وإيمــــــانِ

كتبها عبد ربه وأسير ذنبه نصحاً للأمة وإبراءً للذمة