الحرة نيوز -احمد ابو زيد

لا يخفى على أي إنسان عاقل فوائد الزواج المبكر على كلا الطرفين الرجل والمرأة من جميع النواحي .

وقد استبدل الغرب الزواج المبكر بالدعارة المبكرة فكثرت الأمهات الحوامل اللواتي لم يتجاوزن الثالثة عشرة والإحصائيات في ذلك مذهلة هذا عدا حالات الإجهاض والأمراض الجنسية والمواليد غير الشرعيين والقلق والاضطراب وبيع المواليد وكثرة اولاد الحرام واستخدامهم للدعارة وقطع الغيار والتجارة غير الشرعية …لقد فتح الغرب على نفسه أبواب الجحيم لمخالفته منهج السماء ..ثم يأتيك أحد الحثالة من العلمانيين متفلسفاً معترضاً على سنّ قانون يخفض سنّ الزواج إلى الخامسة عشر للفتيات في الأردن ..وللحديث بقية !!