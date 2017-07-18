الحرة نيوز – صالح المحسن

اللوبي الإنتخابي الأردني حاضر بقوه في انتخابات البلديات واللامركزيه في الأغوار الشماليه ولازالت بيظة القبان بقبضته وليست في صناديق الإقتراع. …………………………………………………………………إذا ما أخذنا بعين الإعتبار ماحصل في دائرة بدو الوسط مع النائب السابق هند الفايز وماحدث مع المرشحه السابقه في الدائره الرابعه في الأغوار الشماليه انصاف ابوسرايا (انصاف الطويسات ) وان نفس الهيئه هي ذاتها التي حدث في عهدها لأول مره في تاريخ الإنتخابات الأردنيه سرقت صناديق اقتراع أمامها ورفضت إعادة الإنتخابات لتوخي الدقه والمصداقيه وتجنب الشبهات في النتائج المزعومه وهي ذاتها التي ستجري هذه الإنتخابات فمخطىء كل الخطىء من يضن من المرشحين لهذه الإنتخابات أن قواعدهم الانتخابيه هي التي ستحدد مصيرهم لا سيما ان حديثا يجري في الصالونات الانتخابيه عن تعينات لنواب سابقين في الأغوار الشماليه في اللامركزيه وان هذه التعينان محسوبه على اللوبي الإنتخابي وتتنقل هنا وهناك حسب قوة توجيه اللوبي للبوصله تارة بالمال السياسي وشراء الذمم وتارة أخرى باالعزف على اوتار الهويه في اوركسترا الوحده الوطنية كذلك الحال في البلديات وإن صحة رواية التعينات الاستباقيه في اللامركزيه فإن هذا يعني أن الإنتخابات شكليه وأن الديمقراطيه شعار اجوف مفرغ من مضمونه وإذا فهم من الديمقراطيه من أنها الحريه غير المسؤوله أو مضلة للإرهاب الفكري أو عباءة حريريه لأ خفاء الخناجر المسمومة تحتها ضد الكفاءات العلمية والعمليه ومصادرة حقوق الناس بااسمها فذلك والله مقتل الديمقراطية ومصدر خراب العباد والبلاد والخوف عليها يأتي بالدرجة الأولى من الذين يستظلون تحتها.