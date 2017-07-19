الحرة نيوز –

ارتفع حجم رؤوس الاموال المسجلة للمنشآت الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة عمان خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 195 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق احصائيات صادرة عن الغرفة أمس.

واظهرت الاحصائيات ان حجم رؤوس الاول للشركات المسجلة زيادة بمقدار 226 مليون دينار لتصل الى 342 مليون دينار مقارنة بـ116 مليون دينار العام الماضي.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد إن 4466 منشأة جديدة انتسبت لغرفة تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 8ر72 % رؤوس أموال أردنية.

وأشار العين مراد، حسب تقرير إحصائي للغرفة، أن عدد المنشآت الوطنية التي انتسبت للغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 4461 برؤوس أموال 249 مليون دينار، مقابل خمس منشآت غير أردنية برؤوس أموال 93 مليون دينار.

وأوضح العين مراد أن عدد الشركاء الجدد بمختلف القطاعات التجارية بلغ 3394 شريكا برأسمال 241 مليون دينار، منهم 3218 شريكا أردنيا برأسمال 74 مليون دينار، و176 شريكا غير أردني برؤوس أموال مقدارها 166 مليون دينار. ويشير تقرير الغرفة إلى أن المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت على عدة قطاعات، حيث بلغ عدد المنشآت التي انتسبت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 293 برؤوس أموال بلغت 132 مليون دينار، وقطاع الألبسة والنوفوتية والمجوهرات منشآه 495 برأسمال مليوني دينار جميعهم من الجنسية الأردنية.

كما بلغ عدد المنشآت التي انتسبت لقطاع الإنشاءات ومواد البناء خلال النصف الأول من العام الحالي 400 منشأه برأسمال 80 مليون دينار، منها منشأتين غير أردنية برأسمال 67 مليون دينار، وقطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 300 منشأة برأسمال مليون ونصف المليون دينار.

ووفقا لتقرير الغرفة، بلغ عدد المنشآت التي انتسبت لقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها 201 منشأة برأسمال 17 مليون دينار، والقطاع المالي والمصرفي 20 منشأة برأسمال نحو 3 ملايين دينار، وقطاع المواد الغذائية 1281 منشآة برأسمال يزيد عن 5 ملايين دينار. وأوضح العين مراد أن عدد المنشآت التي انتسبت إلى قطاع الأثاث المنزلي والقرطاسية خلال النصف الأول من العام الحالي 456 منشأة برأسمال مليون ونصف المليون دينار، وقطاع الخدمات والاستشارات وغيرها 888 منشآة برأسمال 48 مليون دينار، وقطاع الكهرباء والإلكترونيات 132 منشآة برؤوس أموال 50 مليون دينار.