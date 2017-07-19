الحرة نيوز –

في إطار فتح مجال التبادل المعرفي والعلمي بحرفية وكفاءة عالية، وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة علماء المسلمين في العراق.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق حامد والأمين العام للهيئة الدكتور مثنى الضاري، فتح باب إيفاد الطلبة العراقيين وتيسير عملية تسجيلهم لدى الجامعة ومتابعة شؤونهم من قبل المختصين.

حيث أشاد أ.د. حامد خلال الاتفاقية عن مثابرة الطلبة العراقيين وسعيهم للحصول على أعلى النتائج الأكاديمية بالإضافة لمشاركتهم الفاعلة بكافة النشاطات اللامنهجية في الجامعة.