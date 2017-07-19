الحرة نيوز –

كشف رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور شتيوي العبادي، عن بدء الجامعة بإجراءات تنفيذ اولى مشاريعها الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية داخل الجامعة بقدرة تصل الى 10 ميغا واط كبديل متجدد عن الطاقة الكهربائية.

ولفت الدكتور العبادي الى انه بتنفيذ هذا المشروع فانه سيكون هناك عائد استثماري لميزانية الجامعة من خلال استثمار الطاقة الزائدة عن حاجة الجامعة، مشيرا الى حرص الجامعة على انشاء مركز مختص في ابحاث الطاقة البديلة والصخر الزيتي.

واضاف ان الجامعة تقوم حاليا باستخدام الطاقة الشمسية باستغلال اسطح مباني الجامعة بقدرة واحد ميغا واط لتغطية احتياجات الجامعة من الطاقة الكهربائية والتخفيف من اثمان الكهرباء بنحو نصف مليون دينار سنويا.