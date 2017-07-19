الحرة نيوز –

كشف رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة عن توجه لإعادة هيكلة كليات وتخصصات الجامعات، لجهة ترشيقها ومحاكاتها لنظيراتها العالمية.

وقال الدكتور المحافظة ان مجلس العمداء، بناء على توصية من مجلس الامناء، شكل لجنة لاعادة هيكلة التخصصات والكليات، وان اللجنة باشرت عملها.

واضاف أن اللجنة تعمل على دراسة التخصصات وطبيعتها، وإعادة توزيعها على الكليات، بما يعالج حالة التفتت والتوسع غير المبرر.

ولم يستبعد المحافظة ان تنخفض عدد كليات الجامعة، في حال الانتهاء من الدراسة واقرارها من قبل مجلس العمداء ومن ثم مجلس الامناء، موضحا ان عدد الكليات الحالية في الجامعة (20) كلية، وان عدد العمداء (25) عميدا.