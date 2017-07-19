الحرة نيوز –

استقر المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم المونتنيغري نيبوشا، على ملامح التشكيلة الاساسية لمواجهة فريق الأهلي بطل الدوري المصري، التي تقام عند الساعة العاشرة والربع ” بتوقيت عمان” من مساء يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الحالي ولغاية الخامس من آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة 12 فريقا تم توزيعها إلى 3 مجموعات، بعدما أوقعت القرعة ممثل الكرة الأردنية في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه الأهلي المصري، نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي.

وأظهرت الجرعات التدريبية المكثفة الصباحية والمسائية لفريق ضمن معسكره الذي يقيمه حاليا في العاصمة المصرية، حرص نيبوشا وجهازه المعاون المكون من المدرب فراس الخلايلة ومدرب الحراس سلامة عيد ومدرب اللياقة البدنية الصربي ماركو رينتوفيتش، على تجهيز اللاعبين بدينا وفنيا بطريقة علمية والاعتماد على التوازن في الشقين الدفاعي الهجومي، ودراسة أوراق الفرق المنافسة في المجموعة بعناية والعمل على وقف انطلاقاتها الهجومية من خلال مراقبة مفاتيح القوة فيها، والعمل على استغلال القوة الهجومية والإمكانيات الفنية العالية للاعبين لضرب الدفاعات، وتحقيق المطلوب حسب رؤية الجهاز الفني الذي تابع أول من أمس مباراة القمة بين الزمالك والاهلي لرصد نقاط القوة والضعف عند بطل الدوري المصري، خصوصا ان الاهلي يلعب على ارضه وبين جماهيره ومنتشٍ بفوزه بلقب الدوري المصري للموسم الحالي.

ويبدو أن حظوظ معتز ياسين، ابراهيم الزواهرة، ياسر الرواشدة، ابراهيم دلدوم، بهاء عبد الرحمن، يوسف الرواشدة، وخليل بني عطية، اضافة لثلاثي المحترف الليبي اكرم الزوي والنيجيري دومنيك والبولندي لوكاس “الذي عاود تدريباته مع الفريق” هي الاوفر لخوض المباراة الافتتاحية للازرق، مع وجود دكة بدلاء مميزة في مختلف الاخطوط.

وحرص رئيس الوفد أمين سر النادي رمزي أبو السندس على حضور تدريبات الفريق، والاجتماع باللاعبين وحثهم على بذل افضل الجهود، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والتحلي بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

ونقل ابو السندس تحية ادارة النادي برئاسة سلطان العدوان للاعبين، مبينا ان جماهير الكرة الاردنية تقف خلف بطل الدوري والكأس، وكلها أمل في العودة لوطن بنتيجة ايجابية.

الأهلي يريح 5 لاعبين

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، بقيادة حسام البدري، منح 5 لاعبين، راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، وبالتالي لن يشاركوا أمام الفيصلي.

وشمل قرار البدري، الخماسي شريف إكرامي، حارس المرمى، وأحمد فتحي، عبد الله السعيد، علي معلول وحسام عاشور، بعدما شاركوا في الفوز أول من أمس، على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة الختامية للدوري، ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، ويستأنف تدريباته اليوم تحضرا للبطولة.

على صعيد آخر، أكد الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، إصابة وليد سليمان، لاعب الفريق بشد في العضلة الأمامية، وهي نفس اصابة سعد سمير، ليقترب الثنائي من الغياب عن لقاء الفيصلي.

لقاءات الفيصلي مع الأندية الإماراتية والجزائرية

لم يسبق للفيصلي وأن التقى بالوحدة الإماراتي، لكنه واجه فريقي الشعب والشباب الإماراتيين في 5 مناسبات، حقق الفوز في مباراتين، وخسر في مثلهما وتعادل في مباراة واحدة.

ففي الدور الثاني من كأس الكؤوس الآسيوية العام 1991، التقى الفيصلي بنادي الشباب مرتين وخسر في المرتين بنفس النتيجة 1/0.

وبعد عام واحد فقط تجددت المواجهة بين الفيصلي والشباب لكن في كأس الاتحاد العربي لحساب مرحلة المجموعات، وانتقم الفيصلي بنتيجة ساحقة بلغت 7/2.

ولحساب نفس المسابقة (كأس الاتحاد العربي) العام 2008 واجه الفيصلي فريق الشعب في دور الـ16، وفاز عليه ذهابًا في الإمارات بهدفين دون رد، واكتفى بالتعادل 2/2 في الأردن.

كما لم يلتق الفيصلي من قبل بفريق نصر حسين داي، لكنه واجه الفرق الجزائرية في 8 مواجهات في البطولات العربية، حقق الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل في 4 مباريات.

ومن أصل المواجهات الثماني للفيصلي أمام الفرق الجزائرية، خاض 6 مباريات أمام فريق وفاق سطيف فقط، ولعل أبرز المواجهات التي جمعت بينهما كانت في نهائي البطولة دوري أبطال العرب عام 2007، والذي توج به وفاق سطيف بفوزه الثمين في الأردن بهدف دون رد في موقعة الرد، بعد أن تعادل على أرضه بهدف.