الحرة نيوز –

تننفذ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” اعتصاما اليوم احتجاجا على استمرار المشكلات التي يواجهها أبناء الأردنيات حتى بعد حصولهم على البطاقة التعريفية اللازمة لمنحهم مزايا خدماتية.

وفي الوقت الذي يفترض أن تمنح البطاقة التعريفية حاملها المزايا التي أقرها مجلس الوزراء يصدم أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بعدم جدواها؛ إذ يواجهون برفض البطاقة وعدم تمكنهم من الحصول على عمل.

على الصعيد الر سمي أيضا، تبدو البطاقة التعريفية ليست محلا لاعتراف المؤسسات الوزارات بها؛ إذ يشير كتاب موجه من وزير الداخلية السابق مازن القاضي، لمحافظ البنك المركزي في أيار 2016، بخصوص إمكانية اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة لأبناء الاردنيات كوثيقة معتمدة لإجراء التعاملات المصرفية معهم، إلا أن المادة السابعة من تعليمات تنفيذ القرار، حددت الغاية من صرف البطاقات، هي ابرازها لدى الجهات المختصة بمنح التسهيلات فيما يتعلق بالعمل والدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والتملك والاستثمار والحصول على رخص قيادة.

ويؤكد الكتاب أن إجراء المعاملات المالية أو غيرها ليست مشمولة بالغايات الواردة بقرار مجلس الوزراء، وعليه لا تقوم البطاقة التعريفية مقام جواز السفر ولا الإقامة الممنوحة لأبناء الأردنيات.

وفي العام 2014 أقر مجلس الوزراء منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، “المزايا الخدماتية” في مجال التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة فئة ثالثة خصوصي.

واشترطت تعليمات تنفيذ القرار أن تكون الأم أردنية الجنسية، وتحمل رقما وطنيا ومقيمة إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة أبنائها غير الأردنيين من التسهيلات.

وجاء القرار بعد أن أوصت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة وضع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، أوصت بمنحهم مزايا وتسهيلات في حالات محددة، متضمنة الميزات حق التعليم في المدارس الحكومية للمقيمين في القرى، والعمل في حال “عدم توفر بديل أردني”، إضافة إلى الاستثمار والتملك بشروط.

بيد أن حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” رفضت المزايا الخدماتية، وتحديد الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بمنحهم مزايا وتسهيلات في حالات محددة، واستثناء أبناء المتزوجات من فلسطينيين، وأعلنت في حينها رغبتها في الطعن على قرار اللجنة الوزارية لدى المحكمة الدستورية بشأن تحديد الحقوق المدنية، انطلاقا من حق المرأة الأردنية بالاعتراف بمواطنتها ومساواتها بالرجل.