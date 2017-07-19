الحرة نيوز –

المختار زهير القططي

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ابن العائلة

*ابن العم/عمادنعيم عبدالرحمن القططي

*اقامتة/جمهورية مصر العربية منذ طفولتة

* خريج كلية التجارة – القاهرة

*انظم الي قوات السارة في ليبيا -القوات الحدودية

* ثم مدربا لسلاح المدرعات في حرس الرئيس ومدرب العديد من الفرق والشباب

*دخل ارض الوطن مع السلطة الوطنية 1994

*الشاب العسكري عماد غرفتة العائلة وعرفة جميع من تعامل معه كضيف جديد بكرزما الرجل العسكري ولا مدحا بابن العم اثبت احترامة وكان طيب من داخلة رغم خشونة عسكريتة وصاحب نخوة

* تزوج عماد وخلال فترة شهور بدأ يتغير ويشكو من وجع وعرض نفسة علي الأطباء وفجأة رقد في مشفي الشفاء بغزة في العناية وخلال يوم وليلة قد وافتة المنية

*صباح يوم جديد ونحن العائلة ننتظر خروجة ونتجة الي رفح كانت قد وصلت قيادتة العسكرية طلبا منا لعمل جنازة عسكرية بداية من المشفي الي رفح محل الإقامة ومنها وداعة الي مثواة الأخير وودعتة القيادة ملفوفا بالعلم و21 طلقة *

*كل من عاش وعرف الشهيد عماد حضر وودع هذا البطل في 1996