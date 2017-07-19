الحرة نيوز –

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أنه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة الاربعاء وتكون الأجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات.

وتبقى الأجواء الخميس حارة نسبياً في عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة وتكون الأجواء حارة في عمان والمرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 الى 23 درجة مئوية والمناطق الشمالية 34 الى 24 والمناطق الجنوبية 33 الى 18 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.