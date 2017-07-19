الحرة نيوز –

أكد محافظ اربد السيد رضوان العتوم أنه قد حدث انهيار جزئي في الشارع العام الرئيسي الرابط ما بين الطريق النازل من شمالي دوار البياضة تجاه بلدة بيت راس والذي يتبع للاشغال العامة .

واضاف انه سيتم الوقوف على اسباب الانهيار من اجل معالجته من خلال خبراء فنيين وبالتعاون مع سلطة المياه ومديرية اشغال اربد .

واكد العتوم انه تم اغلاق الشارع بشكل جزئي ، وانه سيصار الى عمل تحويلات من قبل قسم سير اربد ومديرية شرطة اربد ، انه سيتم خلال 12 ساعة القادمه اعادة الامور الى وضعها الطبيعي .

مدير اشغال محافظة اربد المهندس معن الربضي بين ان تم الكشف على موقع الانهيار وتبين انه جراء تسكير احدى المناهل التابعة لسلطة مياه اليرموك ، وبعد حضورهم للمكان تم معالجتها بواسطة الجت الخاص ، وتعاملت كوادر مديرية اشغال اربد مع فرق بلدية اربد الكبرى على اغلاق الحفرة التي حدثت بجسم الطريق ، مشيرا الى انه سيتم العمل في الصباح الباكر على الكشف على الطريق لتبيان اذا ما كان هناك اي تصدعات اخرى .

مدير مديرية صيانة شبكات الصرف الصحي لمحافظة اربد المهندس محمد التهتموني قال انه وبعد التبليغ عن الشكوى تم الحضور الى الموقع برفقة فريق صيانة متخصص ، وتم تفقد كافة المناهل في المنطقة ، ومعالجة اغلاق في احد المناهل القريبة من منطقة الانهيار ،مضيفاً انه سيتم عمل حملات شاملة لكافة مناهل المحافظة.

المواطن احمد البخيت وهو احد سكان المنطفة اشار بانه بسبب كسر خط ماء في المسرب المجاور للحفرة منذ اكثر من 8 اشهر تشبعت التربة بالمياه مما ادى الى انهيارها وتصدع اجزاء من المسرب ؛ وانه قد ابلغ سلطة مياه اليرموك اكثر من مرة حول الخط ومركز الشكاوى الموحد واخذ وعود متكررة بالحل ولكن جاءت هباء منثورا .

يذكر بان الانهيار غير مرتبط باعمال الصرف الصحي القائم حاليا في منطقة بيت راس والتابعة لوزارة الاشغال العامة. ويتواجد في هذه الاثناء متصرف محافظ قصبة اربد السيد علي البطاينة ومدير مياه يرموك الشمال المهندس حسن الهزايمه ورئيس قسم سير اربد المقدم هايل الخلايلة وكوادر القسم لتسيير العملية المرورية في المكان كونه يشهد عدد كبير من الفضوليين ومساعد رئيس مركز أمن اربد الشمالي الرائد عدنان الدهني ودوريات النجده التابعة لمديرية شرطة اربد .