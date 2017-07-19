الحرة نيوز –

شارفت أمانه عمان الكبري على إنهاء المرحلة الاولى من مراحل مشروع اقليم عراق الامير السياحي وفق الجدول الزمني الذي انطلقت بة بتحديد ثلاثة مراحل للمشروع من عام 2017 ولغاية 2020 ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل خلال الربع الاخير من العام الحالي وفق مديروحدة التخطيط والموازنة لقطاع الاشغال و مدير المشروع المهندس محمد ابو زيتون العبادي .

وبين أبو زيتون أن كوادر وآليات مديرية الطرق في أمانه عمان قامت بتعبيد المرحلة الاولى من مراحل إقليم عراق الامير السياحي وتوسعة طريق الرئيسي المؤدي الى الكنيسة وكهف البصة بالاضافة الى تقديم خدمات لأهالي المنطقة من أعمال توسعة للشوارع، وأعمال صرف صحي ،وأنشاء خطوط مياة أمطار ، وهو الأمر الذي لاقى إرتياحا وتقديرا لدى جميع شرائح المجتمع المحلي في المنطقة لما له أهمية باحتضانة جملة من الخدمات التي تعود عليهم بالنفع .

وأضاف الى أن الامانة أستطاعت بخطط مدروسة تجاوز جميع العقبات والمعيقات التي تواجه المشروع التي من بينها عرض الشارع المراد توسعتة والذي يشكل الرابط الرئيسي لسكان المنطقة حيث تم توسعتة من 6 متر الى ما بين 13الى16 متر حسب السعة التنظيمية وفي مناطق مختلفة على طول 8 كيلو متر .

حيث بلغت كمية اعمال التعبيد 3000 طن تم انتاجها من خلاطة امانه عمان واعمال حفر 90 الف متر مكعب واعمال بيس كورس 30 الف متر مربع بسماكات مختلفة وأعمال تصريف مياة أمطار 600 متر طولي بأقطار مختلفة بالاضافة الى أعمال أدراج ورفع مناهل وبناء سناسل حجرية وأعمال كندرين .

واكد مدير المشروع محمد ابو زيتون انة تم طرح عطاء بقيمة “100” الف دينار لأنشاء جدران استنادية والذي سيتم العمل علية خلال الايام المقبلة ، بالاضافة الى طرح عطاء انشاء عبارات صندوقية بقيمة “100” الف دينار خلال مدة اقصاها شهرين .

واوضح الى انة يتم التنسيق والمتابعة حاليا مع عالم الاثار الدكتور محمد وهيب لعمل خطة شاملة لتطوير المنطقة سياحيا وترويجها عالميا كأحدى واجهات السياحة الدينية لما تمتازة من مواقع اثرية مكتشفة مؤخرا .

وأشارت مساعد مدير المشروع المهندسة حنين أيوب الى أن فريق المشروع قام بفتح وتعبيد طريق جديد محوري يربط منطقة البيادر بعراق الامير بطريق ابو السوس بطول كيلو متر وربطة مع كنيسة عراق الامير السياحي والذي ستقوم امانة عمان افتتاحه مع المرحلة الاولى.

حيث يقوم عدد كبير من دوائر الامانة باعمال الانشاءات ودراسة وتصميم الموقع لانجاح المشروع الذي سيمتد لعام 2020 وبثلاث مراحل ، منها دوائر التنفيذ وصيانة الطرق ودوائر التنسيق وعمليات المرور والدراسات والتصميم بالاضافة الى التنظيم والانشاءات والمعلومات الجغرافية والاستملاك والاليات.

ويذكر أن موقع اقليم عراق الامير السياحي يمتاز بمواقع أثرية وتراثية من عدة عصور من أهمها قصر العبد ،وكنيسة البصة، وكهف المسيح والمعلقه بالاضافه الى مؤهلات طبيعية متنوعة مهمة تجعل منه رافدا سياحيا وثقافيا ودينيا .