الحرة نيوز –

وصف النائب صالح العرموطي الحكم الصادر بحق الجندي معارك ابو تايه بـ “السياسي” ، مؤكدا ان ما قام به واجب عسكري ومراعيا بذلك قواعد الاشتباك لتعرضه الى اطلاق النار في اعضاء مختلفة من الجسم.

وقال العرموطي ان ابو تايه كان في حالة دفاع عن النفس ، مبينا ان التصريحات الحكومية بعد الحادثة لا تدين الجندي،مستدركا القول ان قرار المحكمة خاضع للطعن امام محكمة التمييز.

وكشف العرموطي عن وجود ضغوط على الاردن ، مصدرها امريكا وأساسها قانون جاستا الامريكي ، الذي يجيز محاكمة اي شخص تسبب في “إيذاء او قتل مواطن امريكي”.

ويعتقد العرموطي ان محكمة التمييز ستقوم بفسخ قرار المحكمة بسبب عدم توفر الركن المادي والمعنوي والقصد الجرمي.

وكانت محكمة امن الدولة حكمت على الجندي معارك ابو تايه بالاشغال الشاقة مدى الحياة ، وادانته بقضية قتل 3 مدربيين امريكيين امام بوابة قادعة عسكرية في الجفر.