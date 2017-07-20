الحرة نيوز – محمود ناجي الكيلاني

جاء في العقد الفريد، أن الحسن بن علي بن الحسين قال لامرأته عائشة بنت طلحة: “أمرك بيدك، فقالت: قد كان عشرين سنة بيدك، فأحسنت حفظه، فلِمَ أضيعه إذا صار بيدي ساعة واحدة؟ وقد صرفته إليك! فأعجبه ذلك منها فأمسكها”.

لربما لو قالها زوج لزوجته في زماننا، لقالت له: “شو مفكرني رامية حالي عليك يا دونجوان عصرك؟ لولولولوليشششش يا هالساعة المباركة.. طلقني.. بيت أهلي أحسنلي!”.

الحكمة في الرد بين الأزواج، واستيعاب الآخر، سر استقرار ومحبة كثير من الأسر، فكثير من حالات الانفصال سببها العناد الزائد، والتعامل وفق معادلة: “رد برد، وهجوم بهجوم”، ولو كان بينهما شيء من المحبة، وتحت رعاية بعض الأهل وتدريبهم؛ بل وتحريضهم، بدلًا من إرشادهم للسبل السوية لإدامة الاستقرار.

المرأة العاقلة؛ لا تقبل بورود كلمة الطلاق في بيتها طوال حياتها، وتكون لديها الحل الأخير لحالة مستعصية من العيش بعد اللجوء لكافة الأساليب الطيبة؛ لأنها تعلم أن بيت زوجها واستقلاليتها في مملكتها، ولو كانت من صفيح، خير لها من أي بيت، حتى بيت أهلها، وغير العاقلة في كل موقف صغير أو كبير تطلب الطلاق، وتجمع حقائبها للمغادرة؛ إن لم تكن جاهزة في الخزانة لأسخف موقف!

في المقابل؛ الرجل العاقل، لا يتفوه بكلمة الطلاق طوال حياته، ولا يسمح لنفسه أن تحادثه بها، وغير العاقل، أسهل كلمة عنده الطلاق، فتجده عند أدنى مشكلة، حلف “يمين طلاق” باطل الحلفان به، ولربما وقع الطلاق به، فكلمة الطلاق لا هزل فيها ولا لعب، فاتقوا الله في أنفسكم وأهليكم.

إحصاءات الطلاق المخيفة في البلدان العربية توجع القلب، فلا تعطوا بناتكم للسفهاء، ولا أبناءكم للسفيهات، مهما كانت المغريات، فالزواج ليس تجارة، وليس دائمًا “ظل راجل ولا ظل حيطة”، ولا المهم أن يتزوج الأبناء، وقدِّروا بأمانة هل يصلحون للزواج أساسًا؟ فليست المسألة بكبر السن ولا صغره، فكم صغير عاقل راشد وكم من كبير سفيه طائش، وكونوا عقلاء في حل مشكلاتهم مع أزواجهم، كي لا تساهموا بدمار بيوتهم.

20/7/2015