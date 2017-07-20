الحرة نيوز –

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول “الإرهاب” أن إيران هي “الدولة الأولى الداعمة للإرهاب” في العالم، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدر منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه مطلع العام.

وفي إطار هذا المسح العالمي السنوي الذي تعده للارهاب قالت الخارجية الاأيركية إن عدد “الاعتداءات الإرهابية” وما نتج عنها من ضحايا انخفض العام الماضي.

وهذا التقرير الذي يجمع وقائع وتحليلات يغطي العام 2016 عندما كان الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في البيت الابيض.

ووجهت واشنطن سهام اتهاماتها بشكل مباشر لايران “التي ظلت عام 2016 الدولة الاولى الداعمة للارهاب، حيث ان المجموعات التي تتلقى الدعم من ايران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.

وجاء في التقرير ايضا ان “الحرس الثوري الايراني مع شركاء له وحلفاء يواصل القيام بدور مزعزع للاستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسورية واليمن”.

كما هاجم التقرير ايران بسبب دعمها لجماعات “إرهابية” مثل حزب الله اللبناني.

وبحسب التقرير فانه “على الرغم من ان (عدد) الاعتداءات الارهابية وضحايا الارهاب انخفض على المستوى العالمي في 2016 للسنة الثانية على التوالي فان مجموعات ارهابية تواصل استغلال مناطق لا حكومات فيها من اجل توسيع رقعة سيطرتها”.

وفي هذا السياق فان “تنظيم .. (داعش) في العراق يبقى التهديد الارهابي الاكثر خطرا على الامن الدولي”، اضافة الى تنظيم القاعدة وحزب الله، بحسب التقرير.