الحرة نيوز –

قتل شخصان على الأقل في جزيرة كوس اليونانية الجمعة عندما هز زلزال بقوة 6,7 درجات جزر دوديكانيزي وسواحل بحر ايجة في تركيا التي تعتبر مقصدا للسياح خلال فصل الصيف.

ووقع الزلزال في الساعة 1,31 صباحا (22,31 ت غ)، وكان مركز الهزة على بعد 10,3 كيلومتر تقريبا جنوب بودروم التركية وعلى بعد 16,2 كيلومترا شرق جزيرة كوس في اليونان، وعمقها 10 كيلومترات، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الاميركية.

وقال مسؤول في احدى مستشفيات جزيرة كوس اليونانية ان شخصين قتلا في الجزيرة عندما انهار سقف احد الأبنية.

وقالت هيئات الاسعاف ان ملهى تضرر في وسط بلدة كوس، لكن لم ترد معلومات عن هوية القتيلين.

وقال رئيس بلدية كوس جورج كيريتسيس ان عدة اشخاص اصيبوا بجروح.

وفي منطقة بودروم السياحية في تركيا أظهرت مشاهد تلفزيونية حشودا من المواطنين المذعورين والسياح في الطرقات.

وقال رئيس بلدية بودروم محمد كوتشادون لقناة “ان تي في” التلفزيونية “المشكلة الكبرى في هذا الوقت هي انقطاع الكهرباء في بعض المناطق (في المدينة)”.

وأضاف “هناك أضرار طفيفة ولا تقارير ان احدا قد قتل” في المنطقة.

وذكرت تقارير انه قد تم اخلاء المستشفى العام في بودروم بعد ظهور تشققات في المبنى، وتم استقبال المرضى في حديقة المستشفى.

وقال حاكم منطقة موغلا الجنوبية التي تقع فيها بودروم ان بعض الاشخاص تعرضوا لجروح طفيفة بعد قفزهم من النوافذ نتيجة الذعر.

وفي وسط بودروم تضرر مسجد العدلية الذي منعت الشرطة الناس من الاقتراب منه خشية سقوط الركام، كما ذكرت وكالة الاناضول

وشعر سكان شبه جزيرة داتكا السياحية بالزلزال، وكذلك مدينة ايضا سكان ازمير التي تقع على بحر ايجة شمالا.

وذكر التلفزيون التركي ان الزلزال تسبب بموجات عالية خارج بلدة غومبيت قرب بودروم حيث طافت الشوارع بالمياه واحتجزت السيارات المركونة دون ان تسجل اصابات.

وقال مراسل لفرانس برس كان يقضي عطلة في بودروم ان عدة هزات ارتدادية تبعت الزلزال.

وقال المتقاعد التركي ديلبير اريكان الذي يملك بيتا صيفيا في المنطقة “اهتز السرير كثيرا وبعض الزجاجات وقعت وانكسرت في المطبخ وفناء النزل”.

اضاف “كنت خائفا جدا وصرخت لأني كنت وحدي”.

وشعر السياح في جزيرة رودس اليونانية ايضا بالزلزال.

وقال تيدي ديجو الذي كان يقضي عطلة مع عائلته هناك “أخذتنا المفاجأة وكنا خائفين وهرعنا الى الخارج فورا”.

وقالت سيلفي جانو “الزلزال استمر لوقت طويل. جمعت اولادي بسرعة لمغادرة الفندق”.

تقع تركيا واليونان في منطقة فوالق زلزالية حيث تكثر الهزات الأرضية.

هذا العام ضرب الساحل الغربي لتركيا على بحر ايجة عدة زلازل أحيت ذكريات الزلازل السابقة المدمرة.

وفي حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات جزيرة ليسبوس اليونانية، ما ادى الى مقتل امرأة وجرح 15 شخصا.

وفي 17 آب/اغسطس عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7,0 قرب مدينة ازميت ودمّر مساحات واسعة في المنطقة ذات الكثافة السكانية، ما ادى الى مقتل 17,000 شخص