الحرة نيوز –

قال رئيس مرصد الزلازل الاردني الدكتور محمود القريوتي ان المملكة لم تتأثر بزلزال وقع فجر اليوم بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب تركيا وادى الى مصرع شخصين واصابة العشرات في جزيرة كوس اليونانية.

ووصف القريوتي الزلزال الذي وقع عند الساعة 31ر1 فجرا، بالقرب من جزر دوديكانيس اليونانية ومدينة بودروم الساحلية جنوب غربي تركيا وسجله مرصد الزلازل الاردني، بانه “قوي”.

وقال ان المرصد سجل فجر اليوم، توابع زلزالية، بلغ عددها حوالي 60 زلزالا، اكبرها بقوة 7ر6 درجات، وثانيها بقوة 8ر4 درجات، وكلها وقعت جنوب غرب تركيا وعلى عمق 10 كيلومترات.

وفيما اعلنت السلطات اليونانية عن مقتل شخصين واصابة العشرات، قالت السلطات التركية ان لا اضرار بشرية او في المباني جراء الزلزال.