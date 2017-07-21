الحرة نيوز –

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجهود المبذولة لإنهاء التوتر في المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف واستعادة الهدوء وفق أسس تحمي المقدسات وتضمن الامن فيها.

وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ عبدالله مساء أمس الخميس ضرورة فتح المسجد الأقصى كليا وفورا أمام المصلين واحترام اسرائيل الوضع التاريخ والقانوني القائم في المقدسات.

وشددا على ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا سريعة وفاعلة لإنهاء التصعيد وتطويق الأزمة عبر ضمان احترام اسرائيل التزاماتها القانونية والدولية والغاء كل اجراءاتها الاحادية.

واطلع الصفدي ووزير الخارجية الاماراتي على الجهود والاتصالات التي يقوم بها الاردن لاستعادة الهدوء ووقف التوتر وضمان عدم فرض حقائق جديدة على الارض.

كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق.(