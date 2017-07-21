الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم ويكون الطقس حارا في مختلف المناطق وشديد الحرارة في مناطق الاغوار والعقبة والمناطق الصحراوية، وفقا لموقع طقس العرب.

وأفاد الموقع ان الرياح تكون شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات الظهر والعصر في بعض المناطق في البادية الشرقية، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين، تكون الاجواء أكثر دفئا من المُعتاد نسبة لهذا الوقت من العام ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 36 الى 24، غرب عمان: من 35 الى 22، إربد: من 32 الى 21، جرش: من 34 الى 24، السلط: من 36 الى 21، عجلون: من 30 الى 20، الزرقاء: من 36 الى 24، المفرق: من 34 الى 21، مأدبا: من 34 الى 21، الكرك: من 30 الى 21، الطفيلة: من 29 الى 21، معان: من 36 الى 22، العقبة: من 39 الى 30 والبحر الميت: من 38 الى 32.

وتوقع “طقس العرب”، أن يكون الطقس حار نسبي إلى حار بوجه عام في العديد من المناطق نهار غد، وشديد الحرارة في المناطق المُنخفضة والصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة. وحذر من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس مع ساعات الظهيرة والعصر تجنبا للإصابة بضربات الشمس.