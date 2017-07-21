الحرة نيوز –

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الإعلام الوطني المسؤول أحد أهم العوامل الفاعلة في منظومة الأمن الشامل.

وقال إن الإعلام الوطني شريك اساسي في تحقيق المصالح الوطنية العليا عبر مساهمته في تمتين الجبهة الداخلية وترسيخ قيم الدولة في التعامل مع الأحداث المتغيرات المحلية أو الدولية.

وأضاف في محاضرة القاها أمس بعنوان “دور الإعلام في الأمن الوطني” في ختام البرنامج التدريبي لدورة الإعلام الأمني الأولى في المديرية العامة لقوات الدرك: ان الأعلام الأمني اكتسب من خلال تجربته النموذجية ثقة واحترام المواطن وذلك بانفتاحه المتزن وتفاعله الإيجابي مع المجتمع، وبات ركيزة أساسية في البناء الاستراتيجي لإعلام الدولة.

وأوضح المومني، بحضور مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمشاركين في الدورة، ان الحكومة نفذت استراتيجية اعلامية شاملة استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي ابدت حرصها على تمكين الاعلام من ممارسة دوره المهم بمهنية ومسؤولية وبأعلى معايير النزاهة والشفافية وصولاً إلى القدرة على تمرير الحقيقة التي تدافع عن قضايا الوطن وحقوق المواطنين.

الى ذلك، رعى الحواتمة حفل تخريج الدورة التي انعقدت في قاعة إدارة الأزمات في مبنى المديرية واستمرت لأسبوعين شارك فيها 16 من العاملين في الإعلام الأمني والعسكري.

واشتملت على برنامج تدريبي مكثف تناول أهم النظريات الاعلامية، والمحددات القانونية والاخلاقية، وسبل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة الأزمات، ولقاءات تفاعلية.

وقال الحواتمة إن قوات الدرك ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى في تمكين الكفاءات وتعزيز قدرات منتسبيها من خلال استراتيجية تدريبية حديثة تواكب تحديات العصر، مؤكدا حرصها على النهوض بإعلامها الأمني المتخصص وصقل مهارات العاملين فيه.

وكرم الحواتمة مدراء وممثلي المؤسسات والمحاضرين الذين ساهموا في انجاح الدورة، بالإضافة الى توزيع الشهادات على الخريجين.

وحضر الختام مدير عام وكالة الانباء الاردنية “بترا” فيصل الشبول، وعدد من مدراء المؤسسات الاعلامية ومدراء مديريات الاعلام في العديد من المؤسسات الرسمية.