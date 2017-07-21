الحرة نيوز –

تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان سامي هلسة وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي العامر/ رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي أمس، مشروع أعمال صيانة وتحديث مركز التأهيل والتشغيل المهني للمعاقين في الرصيفة.

واطلع هلسة والعيسوي، يرافقهم مدير مؤسسة الاسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس محمد البشابشة، على سير العمل في المشروع الذي تقوم بتنفيذه الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ومناقشة الأمور الفنية المتعلقة به.

وعرض البشابشة لسير العمل في المشروع الذي يضم ثلاثة مبان، وهي إدارة المركز، ومشغل الذكور، ومشغل الإناث، حيث تمت المباشرة بأعمال الصيانة وتحديث المباني بناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة التفقدية التي قام بها جلالته إلى المركز خلال حزيران (يونيو) الماضي.

وأشاد العيسوي بسرعة الإنجاز وجودة ودقة العمل والأداء المتميز للشركة.