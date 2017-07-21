الحرة نيوز –

إيذانا بانطلاق فعاليات دورته الـ32، أوقد مندوب جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء هاني الملقي في الساحة الرئيسية لمدينة جرش الأثرية مساء أمس، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

واشتمل حفل الافتتاح، الذي حضره أعضاء اللجنة العليا لإدارة المهرجان ومديره التنفيذي محمد أبو سماقة وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء المعتمدين لدى المملكة ومحافظ جرش رائد العدوان ووجهاء محافظة جرش وجمع غفير من المواطنين، على مغناة “يا بلادي”، التي كتب كلماتها الشاعر حيدر محمود وأداها نداء شرارة وغادة عباسي ويحيى صويص وثمين حداد، وقصيدة للشاعر صفوان قديسات.

واستقطبت إدارة المهرجان لهذه الدورة مشاهير نجوم الغناء والطرب من الأردن ولبنان ومصر وفلسطين، وسيكون الفنان الأردني عمر العبداللات أول المشاركين على المسرح الجنوبي ليصدح بصوته الأردني الأصيل بالعديد من أغانيه الوطنية والتراثية والوجدانية، بالإضافة لأغانيه الجديدة التي قال إنه حضرها لجرش هذا العام.

وتتنوع الفعاليات الفنية والثقافية للمهرجان، الذي تتواصل عروضه على المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي والساحة الرئيسية وشارع الأعمدة حتى الثلاثين من تموز (يوليو)، لتنتقل الفعاليات إلى عمان في المركز الثقافي الملكي حتى السادس من آب (غسطس) المقبل. وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان عقل بلتاجي، إن اللجنة العليا حرصت على ترجمة الرؤية الوطنية عند اختيارها للبرامج والفعاليات المشاركة، وقررت أن يكون للقدس ندوة متخصصة على مدار يوم كامل بعنوان “القدس في وجدان الأردنيين”.

كما حرصت اللجنة على أن يكون لقاء العرب في الأردن عنواناً لجمع الكلمة بمغناة حفل الافتتاح “يا بلادي” للشاعر حيدر محمود التي تعبر عن مواقف الأردن الجامع للأشقاء والمعتز بأرضه وترابه وعروبته، وتبدأ المغناة وتُختتم “بنصرٍ من الله”.

وأكد بلتاجي ان اللجنة ارتأت الأخذَ بروح احتفالات المملكة بعيد استقلالها الحادي والسبعين بندوة بعنوان “لعيونك يا أردن” لتكون شعاراً لهذا العام، وتم تكليف الشاب صفوان قديسات ممثلاً عن شباب الأردن بتنظيم قصيدة جرشيةٍ وطنية.

وبين أن اللجنة وسعت قاعدة المشاركة الوطنية بدعوة مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات التطوعية الواعدة، والنوادي الشبابية والمعاهد المتخصصة لتقديم فقرات استعراضية بمستوى عالمي، كما سيكون للعرضة السعودية بكامل مكوناتها حضور مميز في أمسية سعودية.

وأشار الى الحضور الثقافي الأدبي الذي أسندت مسؤولية التحضير له للشريك الاستراتيجي للمهرجان رابطة الكتاب “بمشاركة ثرية من الأدباء والكتاب والشعراء والنقاد من الأردن والعالم العربي، وسيكون للشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي” ندوة متخصصة لقراءة أعماله الوطنية والقومية، وسيتم منح جائزة باسم “حبيب الزيودي” تقديراً لحبه وعشقه للأردن وترابه.

وسيكون للمهرجان مساهمة كبيرة في تعظيم دور عمان عاصمة للثقافة الإسلامية من خلال إقامة ندوات وفقرات تعنى بالذات العربي والإسلامي، في عمان ومدن أخرى بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وبين بلتاجي أن ادارة المهرجان، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج إرادة، قامت بتأمين الأسواق والأروقة المناسبة للجمعيات والعائلات لعرض منتجاتهم الزراعية الحقلية البيئية الغذائية، والأشغال اليدوية الحرفية، ليكون المهرجان مقصداً للتسوق.

بدوره قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى معين الخصاونة، إن انطلاقة مهرجان جرش عنوان على أن “هذا الوطن العظيم بقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية وجيشه المصطفوي وتلاحم أبناء شعبه، سيبقى الواحة الآمنة والمستقرة بفضل من الله ووعي أبنائه”.

وقال إن البلدية تنظر إلى المهرجان كواحد من مكتسباتها التنموية ولهذا سيكون المجتمع الجرشي بكافة أطيافه حاضرا في هذا الموسم على مسارحه وساحاته متنقلين بين الأدب والفن والثقافة والإبداع والحرفة. ويشارك في المهرجان العديد من الفنانين العرب والأردنيين، منهم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وهاني شاكر، وريهام عبدالحكيم، ووليد توفيق، وبرواس حسين، وراغب علامة، وفارس كرم، وديانا كرزون، ونوال الزغبي، وهالة هادي، وإبراهيم خليفة، وهيثم عامر، وسامر أنور.

وتقدم فرق فلكلورية محلية وعربية وعالمية وصلات تراثية، إضافة لمعارض تشكيلية وحرف يدوية ومنتوجات غذائية، بالإضافة لبرنامج العناية بالمواهب الأدبية الواعدة “بشاير جرش”، والبرنامج الثقافي المحلي لمحافظة جرش، والكثير من الفعاليات الفنية والثقافية.