الحرة نيوز –

أشتكى عجلونيون من اختلالات في برنامج توزيع المياه وتأخر وصولها إلى بعض المناطق منذ ثلاثة أسابيع، ما يضطرهم إلى شراء مياه الصهاريج غير الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة.

ويؤكد السكان تأخر دورهم في المياه لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن كان سابقا لأسبوعين، بينما أرجع مصدر في مديرية المياه السبب إلى تراجع الحصص المخصصة لبعض المناطق.

ويقول الساكن أبوسيف فريحات إن المياه تأخرت عن حيهم في كفرنجة 3 أسابيع، بحيث نفدت الكميات المخزنة لديهم، خصوصا وأنها تزامنت مع موجات حر شديدة خلال الأيام الماضية، موضحا أنه أضطر كما العديد من السكان إلى شراء المياه غير الصالحة للشرب من الصهاريج وبأسعار مرتفعة.

وطالب المواطن وصفي الزغول إدارة مياه المحافظة بضمان برنامج عادل لتوزيع مياه الشرب، بحيث يتمكن السكان من التزود باحتياجاتهم من مياه الشرب ضمن مواعيد مناسبة ومحددة، مؤكدا على أهمية تزويد المناطق التي تشهد تراجعا في مصادرها بكميات إضافية من مناطق أخرى.

ودعا محمود الزغول إلى وضع برنامج عادل ومعلن لتوزيع الأدوار في القرى وبين الأحياء تكون كافية لتعبئة الخزانات لديهم، مشيرا إلى أن بلدة عنجرة التي يقطنها، كانت تعاني من أزمات خانقة في مياه الشرب خلال الصيف الماضي.

وطالب بضرورة الإسراع بتشغيل المشاريع المائية التي وعدت بها المحافظة للتخلص من مشاكل نقص مياه الشرب.

من جهته أكد مدير مياه محافظتي جرش وعجلون المهندس منتصر المومني أن خطة إدارة مياه المحافظة الصيف الحالي تقضي بأن لا يزيد دور المياه للمواطن في كافة مناطق المحافظة عن 14 يوما ، مؤكدا أنه سيتم تزويد مناطق كفرنجة بـ50 مترا خلال يومين من محطة اشتفينا.

ودعا إلى تجاوز بعض الممارسات الخاطئة والاستخدام غير المبرر للمياه ، لافتا الى أن الكثير من المواطنين يهدرون كميات كبيرة من المياه خلال دورهم ما يؤثر بشكل سلبي وكبير على ضخ المياه للمواطنين والأحياء الأخرى.

ولفت إلى وجود ظروف بعض المناطق تحول دون وصول المياه لهم ضمن هذه المدة الزمنية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الظروف والمستجدات أولا بأول من خلال دراسة المشاكل التي تعيق وصول المياه لبعض الأحياء وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل والمعيقات .

وبين أن تشغيل خط الديسة بطاقة 200 متر في الساعة سيساهم في التغلب على النقص في المصادر الداخلية.

وكان المومني أعلن في تصريحات سابقة أن الوضع المائي في محافظة عجلون سيشهد تحسنا ملحوظا هذا العام وذلك بعد تشغيل مشروع أم اللولو -جرش- حوفا-عجلون، مشيرا إلى أنه سيتم حفر بئر جديدة في منطقة زقيق وهو البئر الخامس في المنطقة لتحسين الوضع المائي، لافتا الى أنه تم ربط خزان اشتفينا مع عنجرة وكفرنجة لتحسين الوضع المائي في هاتين المنطقتين.

ويجري العمل حاليا على إنشاء خط لنقل كميات من مياه الشرب تم العثور عليها في تجمع لعيون المياه بالقرب من سد كفرنجة، بحيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الجاري بطاقة 100 متر في الساعة لسد احتياجات الأحياء في مناطق كفرنجة.