الحرة نيوز –

نصب ابناء محافظة الكرك اليوم ممثلة بشيوخها ووجهائها الشيخ عاطف اعطيوي المجالي شيخ مشايخ الكرك بعد وفاة عمة شيخ مشايخ الكرك سلطان بن جميل المجالي.

ويذكر ان شيخ مشايخ الكرك يختار من عشيرة المجالي فخذ اليوسف وهذا تقليد منذ عام 1804.

ويذكر ان منصب شيخ مشايخ الكرك انتقلت من الشيخ يوسف المجالي مروراً باسماعيل الشوفي ثم عبدالقادر المجالي ثم ابنه محمد وبعده ابنه عبدالقادر بن محمد وبعده قدر بن صالح المجالي وتوالت الى وصلت الى الشيخ سلطان بن جميل المجالي لغاية يومنا هذا.

وبعد ان تم تشيع جثمان الشيخ سلطان شيخ مشايخ الكرك اليوم تم تنصيب الشيخ عاطف اعطيوي شيخا لمشايخ الكرك وبمباركة من شيوخ ووجها الكرك وحضور رجال الدين المسيحي.

ويذكر ان من ضمن الطقوس المتعارف عليها للتنصيب يقوم رجال الدين المسيحي في الكرك يتقدمهم الاعلى رتبة بربط منديل احمر حول عنق الشيخ دلالة على الاعتراف بزعامته ومبايعته ويكون المنديل لونه احمر كناية عن ان حياة ابناء العشائر وسلامتهم في عنق شيخ المشايخ.

وقال الشيخ عاطف اعطيوي اثناء مراسم التنصيب موجهاً حديثة للطوائف المسيحية في الكرك ان دمائكم كدماء المسلمين محرمة علينا واموالكم واعراضكم مصانة كما هو عرضنا ومالنا ونحن على عهد ابائنا واجدادنا ماضون.

واضاف انه سيمضي على نهج الاباء والاجداد وسيقف دوماً مع المظلوم مناصراً لكلمة الحق وهذا دين في رقبته.

واكد اننا نعيش في دولة القانون واننا نقوم بدور مكمل لما تقوم به اجهزة الدولة ونعمل بشراكة مع جميع اجهزة الدولة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة