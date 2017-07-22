الحرة نيوز –

أقر مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس اسس قبول الطلبة في الكليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي ٢٠١٧ – ٢٠١٨.

ووفقا لبيان صحفي صدر السبت عن المجلس فقد اقر المجلس اسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الاردنية للعام الجامعي ٢٠١٧ – ٢٠١٨ .

وأكد المجلس ان هذه الاسس طبقت قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والتي جاءت انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.

واوضح المجلس ان الاستراتيجية تضمنت الوقف التدريجي لالتحاق الطلبة في الجامعات تجسيراً، انسجاماً مع “الخطة الزمنية” المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الواردة في “الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني” على المديين القصير والمتوسط بواقع (٥ بالمئة) سنوياً من نسبة المقبولين بحيث تكون نسبة المُجسرين مستمرة (٥ بالمئة) بحلول عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

ونصت الاستراتيجية تخصص نسبـة (٢٢ بالمئة) من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكليات المتوسطة، لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدين منهم، ممن توفدهم الجهة المختصة، على ان توجه النسبة المضافة والبالغة (٢ بالمئة) الى تخصصات برنامج التعليم التقني.

كما نصت تخصص نسبـة (٦ بالمئة) من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي (٢٠١٧ – ٢٠١٨)، لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، على ان توجه النسبة المضافة والبالغة (١ بالمئة) الى تخصصات برنامج التعليم التقني.

يشار الى ان تلك التعديلات من شأنها التوسع في التعليم التقني والتطبيقي والسماح للطلبة المتميزين بالتجسير في الجامعات الاردنية.

وقال البيان الصحفي ان المجلس طلب من الجامعات التي تُدرّس فصليين صيفيين ان تعمل على تقييم تجربة الفصلين على أن تزوده بتقرير مفصل لدراسته واتخاذ القرار اللازم حياله.

ووافق المجلس على طلب جامعة آل البيت استحداث برنامج الماجستير في تخصص (تمريض صحة البالغين) وعلى طلب الجامعة الاردنية دمج قسم اللغويات وقسم اللغة الانجليزية وآدابها في قسم واحد ليصبح (قسم اللغة الانجليزية وآدابها).

كما وافق المجلس على طلب جامعة العلوم والتكنولوجيا استحداث برنامج الماجستير في تخصص علوم التأهيل بمساري السمع والنطق وبرنامج الماجستير في تخصص (علوم التأهيل/ العلاج الطبيعي)، وبرنامج الماجستير في تخصص (تكنولوجيا الأشعة).

ووافق المجلس على استحداث برنامج بكالوريوس تطبيقي في تخصص (صيانة الطائرات) في جامعة عمان العربية بالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكية ضمن الاتفاقية مع جامعة State Kent، شريطة أن يكون القبول في التخصص لفئة الدبلوم التطبيقي المرخص من سلطة الطيران المدني وتحقيق معايير الاعتمادين العام والخاص للتخصص.

وقرر المجلس تغيير مسمى تخصصي (الدبلوم الفني في التربية) و(الدبلوم العام في التربية) ليصبح (الدبلوم العالي في التربية) في جامعة البلقاء التطبيقية.

كما قرر المجلس الغاء تجميد برنامج الماجستير في تخصص القانون الخاص في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

ووافق المجلس على طلب جامعة العلوم والتكنولوجيا انشاء المعهد الاقليمي للأمراض الـمُعدية ومقاومة المضادات الحيوية شريطة توفير التمويل الدولي اللازم لإدامة عمل المركز والعمل على جذب المشاريع الدولية.

كما وافق على طلب جامعة البلقاء التطبيقية وقف قبول طلبة في تخصص بكالوريوس الفيزياء في كلية الهندسة التكنولوجية.

ووافق المجلس لجامعة البلقاء التطبيقية على اجراءات امتحان الكفاءة لطلبة الدبلوم الفني شريطة الاشراف العام على الدبلوم الفني من قبله .

وكما وافق على طلب جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تغيير مسمى تخصص الشريعة والدراسات الاسلامية في كلية الآداب والعلوم الانسانية ليصبح (تخصص الفقه وأصوله) وعلى طلب كلية عمون التطبيقية الغاء برنامج البكالوريوس في تخصص الادارة السياحية.

واكد المجلس على الجامعات الرسمية بأن تكون نسبة التحاق الطلبة على البرنامج الموازي على أساس (٣٠ بالمئة) من المقبولين في التخصص وليس مجموع الطلبة الملتحقين في الجامعة.

وطلب المجلس من الجامعات الاردنية امكانية تضمين مبادئ النزاهة ومدونة السلوك ونبذ الواسطة والمحسوبية ومعاييرها ومكافحة الفساد واشكاله ومخاطرة على التنمية السياسية والاقتصادية والتي جاءت في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن الخطط الدراسية لكافة التخصصات الاكاديمية.

وقرر المجلس التنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لاستكمال الإجراءات التشريعية وإصداره حسب الأصول.