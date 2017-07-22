الحرة نيوز –

اكدت مصادر رسمية أن الاردن يجري اتصالات ومشاورات لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقالت المصادر ، إن المملكة تواصل اتصالاتها وجهودها التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل إنهاء الاحتقان في المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف، واستعادة الهدوء على اسس تضمن احترام اسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وتحميها وتضمن أمنها.

وقالت مصادر رسمية، إن وزارة الخارجية تجري اتصالات ومشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل التوافق على التحركات القادمة وفِي مقدمها عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب من اجل وقف التدهور في القدس وحماية المقدسات،