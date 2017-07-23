الحرة نيوز –

تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة عن أسماء المرشّحين للدّفعة الأولى لحضور المرحلة الثانية من الاختيار وتتضمّن مهام خاصة وهي : ( مهمة في محتوى مادة التّخصص، ومهمة في العمل التّعاوني، بالإضافة إلى المقابلة الشّخصية ) والتي سيتمّ عقدها في مبنى أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين شارع سعد البطاينة، حدائق الملك حسين دابوق / عمان، يومي الأربعاء والخميس من شهر تموز لعام 2017 (27 و28 /7/2017) وحسب المواعيد المحدّدة في الإعلان .

نرجو إحضار نسخة مصدّقة حسب الأصول من الوثائق المطلوبة وهي :(صورة عن هويّة الأحوال المدنيّة سارية المفعول، صورة عن الشّهادة الجامعية الأولى أو المعادلة لخريجي الجامعات غير الأردنية، صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، صورة عن دفتر خدمة العَلم مؤجل حسب الأصول) محملّة على القرص المضغوط أو الذاكرة المحمولة (CD أو (USB. ويرجى إبرازهوية الأحوال المدنيّة عند الحضور إلى مبنى الأكاديمية.

نرجو التّنويه إلى ضرورة التقيّد بالمواعيد المحددة