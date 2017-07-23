الحرة نيوز-

قال نائب محافظ البنك المركزي الأرني إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بعمَّان، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضاف ماهر الشيخ أن تلك الشركات توفر نسبة 40 إلى 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم، وتمثل 95% من الشركات العاملة في الأردن.

وأشار الشيخ إلى بلوغ نسبة الاشتمال المالي للبالغين في المملكة الربع تقريباً، مشيراً إلى تدني مستواها، مقارنةً بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن فئة مستويات الدخل ذاتها عالمياً.

وكان الأردن أعلن التزامه بزيادة الاشتمال المالي من مستواه الحالي البالغ 24.6% إلى مستوى 36.6% بحلول العام 2020، وتخفيض فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53% إلى 35%، وفق الوكالة.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية قام الأردن بحشد تمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 440 مليون دولار، بأسعار فائدة منخفضة بلغت 220 مليون دولار؛ لتنفيذ 16 ألف مشروع.

وتواجه المشروعات الأردنية، كما ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، معوقات بالقطاع تتعلق بالحصول على التمويل، مشيراً إلى أن نصف الشركات بالدول العربية تعاني من ذلك.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني عن استحواذ القطاع على 13% من حجم التسهيلات الممنوحة من قِبل البنوك.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بأسعار السوق الثابتة 2.2% على أساس سنوي، وحققت الصناعات الاستخراجية النمو الأعلى لدفع القطاع بواقع 14.7%.