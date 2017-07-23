الحرة نيوز –

توقع أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات هاشم عقل، أن تتجه الحكومة الى تثبيت أسعار المشتقات النفطية، في تسعيرة شهر آب المقبل.

وقال عقل ردا على استفسارات إن اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفضت بنسبة 1 % بالاضافة إلى أن معدل خام برنت يتراوح بين 45 إلى 48 دولارا للبرميل، بحيث لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار أو تخفيضها . وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية.

وأشار إلى ان معدلات الاستهلاك بنفس مستوياتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن الاستهلاك الأعلى جاء لمادة الديزل “السولار” والتي تستحوذ ما نسبته 66 % من الاستهلاك المحلي اليومي.

وبين ان معدل الاستهلاك اليومي بالمملكة سجل بين 7 الى 8 الاف طن، 99 % منه لـ” البنزين اوكتان 90″، والديزل”، مبينا ان الطلب على ” بنزين اوكتان 95 ” محدود جدا.

عالميا، هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 بالمئة بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو تموز على الرغم من تعهد المنظمة بكبح الإنتاج مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على انخفاض قدره 1.24 دولار، أو ما يعادل 2.52 بالمئة، إلى 48.06 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار بما يعادل 2.45 بالمئة إلى 45.77 دولار للبرميل، بحسب وكالة الانباء العالمية “رويترز”.

وكانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير كانون الثاني من العام الحالي ونهاية مارس آذار 2018.