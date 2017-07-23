الحرة نيوز –

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني تراجع قيمة احتياطاته من الذهب في يونيو الماضي لأقل من 1.18 مليار دينار بنسبة 2.35%، على أساس شهري، مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار في مايو الماضي.

ومن حيث الحجم بلغ احتياطي المركزي الأردني من الذهب 1.33 مليون أونصة، بتراجع 1.49% عن حجمه في نهاية مايو الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة احتياطي المركزي الأردني من الذهب بنسبة 5.52%، مقارنة بنحو 1.11 مليار دينار، وارتفع حجم الاحتياطي بنسبة 10.9%، على أساس سنوي مقارنة بنحو 1.3 مليون أونصة في يونيو عام 2016.

وكان حجم احتياطي المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 3.07%، في مايو الماضي على أساس شهري، وزادت قيمته بنسبة 2.75%، مقارنة بأبريل الماضي.