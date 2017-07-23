الحرة نيوز –

رفضت حركة فتح، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أعضاء من المجلس الثوري من القدس، عن المسجد الأقصى.

ودعت فتح، في بيان اليوم الأحد، دول العالم وبخاصة الدول الأوروبية، إلى شجب هذا القرار العنصري المتعسف ورفضه، ومعاقبة إسرائيل على ذلك. وشددت على حق كل فلسطيني بالتواجد في عاصمة بلاده دون قيود.

وقال الناطق باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: نرفض قرار إبعاد الزميلين حاتم عبد القادر وعدنان غيث عن المسجد الأقصى، كما نشجب اعتقال بلال النتشة وريتشارد زنانيري وكافة أبناء شعبنا في القدس وخارجها.

وشددت الحركة على إيلاء حملة التصدي للمؤامرة الإسرائيلية على الأقصى وشعبنا، أهمية قصوى لن يعلو عليها شأن الآن، مجددة الدعوة إلى اعتبار مسألة النهوض للدفاع عن الأقصى مسألة شرف شخصي ووطني تستوجب كل أنواع البذل والعطاء.