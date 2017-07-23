الحرة نيوز –

قالت المتحدث باسم منظمة “سفينة إلى غزة” في السويد (مجتمع مدني)، جانيت ايسكانيلا، إن المنظمة اشترت، الأسبوع الماضي، سفينة بطول 9 أمتار للإبحار إلى مدينة غزة، بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأضافت ايسكانيلا، لمراسل الأناضول في مدينة غوتنبرغ، جنوبي السويد، اليوم الأحد، أن المنظمة أطلقت حملات في مختلف مدن السويد، لتوفير التمويل اللازم للحملة التي تهدف للإبحار إلى غزة في 2018، وكسر الحصار التجاري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأشارت أن النشطاء منحوا السفينة الجديدة اسم الناشطة الايرلندية الشمالية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 1975، “ميريد ماغواير”، تقديرًا لجهودها الفائقة لإنهاء العنف الطائفي في بلدها.

ولفتت ايسكانيلا، أن ماغواير تعد من الناشطات اللاتي عملن باجتهاد على كسر الحصار المفروض على غزّة، واحتجزتها الشرطة الإسرائيلية في 2010، في مطار بن غوريون بتل أبيب، وجرى منعها من دخول البلاد.

وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.