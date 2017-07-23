الحرة نيوز

توفي شخص أردني واصيب آخر اسرائيلي في تبادل لإطلاق النار داخل السفارة الاسرائيلية اليوم الاحد.

ووردت انباء عن وجود محاولة اختراق أمني للسفارة، ووقوع اصابتين داخلها، بينما تواجدت اجهزة الامن العام، والدفاع المدني، والبحث الجنائي في الموقع.

وعلمت الحرة ان شخصين جرت بينهما حادثة امنية داخل المبنى وأطلقا النار على بعضهما، أحدهما أردني والآخر اسرائيلي.

وأكدت مصادر مقتل الأردني، وجرى نقلهما الى المستشفى، وحالة الاسرائيلي خطرة.

ويجري الآن تفتيش مركبة تعود للمشتبه به على ابواب السفارة، بوجود وزير الداخلية غالب الزعبي.

وبدورها أكدت الاجهزة الامنية وجود محاولة اختراق أمني للسفارة من دون ان تدلي بالتفاصيل .