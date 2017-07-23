الحرة نيوز –

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه وبعد عصر الأحد تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام بحدوث اطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الاسرائيلية وفي نطاق مجمعها حيث تحركت القوة الامنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته.

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومن خلال التحقيقات الاولية تبين اصابة ثلاثة اشخاص احدهما اسرائيلي الجنسية جاري اسعافهم وما لبث احد الاردنيين ان فارق الحياة متاثرا بعيار ناري اصابه.

واشارت التحقيقات الاولية غير النهائية الى ان المواطنين الاردنيين دخلا الى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان التحقيقات ما زالت في مراحلها الاولية لغاية الان وان الجهات التحقيقية في مديرية الامن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة واخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الاجراءات القانونية المتبعة.