الحرة نيوز –

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الشاب حكمت جودت سعيد حامد (27 عامًا)، بعد إطلاقها النار عليه وتركه ينزف دون السماح لطواقم الإسعاف بإخلائه وتقديم العلاج له، عند حاجز الحمرا، بالأغوار الشمالية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني وأصابته بجراح، بمنطقة الأغوار الشمالية، ومنعت الطواقم الطبية الفلسطينية التي وصلت للمكان من تقديم العلاج له، أو إخلائه للمستشفى.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال وبعد عدة محاولات، سمحت بتقديم العلاج للشاب المصاب، ومنع الطواقم من إخلائه للمستشفى.