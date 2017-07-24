الحرة نيوز –

شن الطيران الحربي التابع للنظام غارتين جويتين استهدفتا بالخطأ نقاط قواته على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية دون ورود أنباء عن حجم الأضرار.

وقال مراسل مركز الغوطة الإعلامي أن طائرات النظام واصلت خروقاتها لليوم الثالث على التوالي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخراً في القاهرة برعاية روسية واستهدفت بعدة غارات جوية الأحياء السكنية في عين ترما وغارتين على منطقة المرج وغارة استهدفت بلدة النشابية دون أنباء عن حجم الأضرار.

من جانب آخر قصفت قوات النظام بقذيفة هاون الأحياء السكنية في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية مخلفة دمارا في الممتلكات، وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم السبت الماضي اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام والثوار في الغوطة الشرقي بوساطة مصرية، وفي حال صمد الاتفاق سينشر 150 عنصراً شيشانياً من الشرطة العسكرية الروسية على خطوط التماس لضمان وقف إطلاق النار، تمهيداً لفك الحصار عن الغوطة وإدخال المساعدات وضمان حرية نقل البضائع وتنقل المدنيين بين الغوطة ومدينة دمشق ونقل الجرحى إلى العاصمة.

وعلى وقع الاتفاق شهدت أسواق الغوطة انخفاضاً في أسعار المواد نتيجة الأنباء عن اقتراب فتح معبر مخيم الوافدين وهو من أحد البنود المدرجة ضمن الاتفاق ما انعكس سلباً على التجار وأصحاب المحال.