الحرة نيوز –

تُشير بيانات نماذج التنبؤات العددية المُشغلة لدى “طقس العرب” إلى استمرار تأثُر البلاد خلال الأيام القادمة بكُتلة هوائية حارّة نسبياً إلى حارّة، تعمل على استمرار درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها على أن تصل إلى الذروة يوم الخميس.

كما يُتوقع أن تظهر خلال ساعات ما بعد الظُهر والعصر كميات من السُحُب المتوسطة والعالية فوق مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية (أجزاء من مُحافظة مُعان)، قد يتخللها بعض السُحُب الركامية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء.

ويُحتمل هُطول زخات محليّة رعدية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من تلك المناطق، تترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار.