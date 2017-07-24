الحرة نيو ز-

أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية ، الاثنين، أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى بوزارة الدفاع التابعة لسلطات الاحتلال أوفدته وزارة الدفاع لحل الأزمة الدبلوماسية مع الأردن، بعد حادثة السفارة التي استشهد فيها أردنيان برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع سيتوجه الى عمان اليوم الاثنين للتفاوض على حل الازمة الدبلوماسية التي تطورت بعد أن أطلق حرس السفارة الإسرائيلية النار على وقتل على إثره أردنيين.

وبحسب “هآرتس” فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية تسعى من خلال إرسال مبعوثها لإنهاء الأزمة بأسرع وقت.

وكانت مصادر رسمية أردنية أكدت أن الأردن قام بمنع الحارس الإسرائيلي المصاب من مغادرة أراضيه مع إصرار على التحقيق معه حول الحادث.

وأكدت المصادر أن الأردن سيضطر إلى اللجوء إلى إجراءات دبلوماسية حال استمرار الرفض الإسرائيلي لتسليم الحارس بهدف التحقيق معه.