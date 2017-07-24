الحرة نيوز –

اتهم الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس أبو مازن بالاعتداء لفظيا على ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير قبل عدة أيام، مدينا ذلك.

وجاء ذلك في تصريح صحفي لـ مهنا، قال فيه: “في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير قبل بضعة أيام، قام الرئيس أبو مازن بالاعتداء اللفظي على عمر شحادة ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هذا الاجتماع، كما قام حارسه بمحاولة الاعتداء الجسدي عليه، وإنني إذ أدين هذا السلوك غير الأخوي من قبل الرئيس وحارسه والذي يأتي في سياق محاولة الرئيس أبو مازن التفرد والهيمنة وقمع أي رأي معارض له”.

وأضاف مهنا، أن شحادة خلال الاجتماع قام بالرد المناسب على الاعتداء اللفظي من قبل الرئيس، وعلى محاولة الاعتداء الجسدي عليه من قبل حارسه، وانه في الفترة الأخيرة تكرر هذا السلوك المرفوض من قبل الرئيس، حيث كان قد اعتدى لفظياً على الرفيقة خالدة جرار قبل اعتقالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد مهنا:” إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذ نؤكد وندعو ومعنا جماهير شعبنا إلى إنهاء الانقسام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني لدعم هبة القدس وتطويرها، فإننا نؤكد مرة أخرى أن محاولاتنا هذه ستتواصل رغم التصرفات غير المقبولة علينا”.

وأكد في تصريحه” أن شحادة عند حضوره هكذا اجتماعات ممثلاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فهو في نقاشه وتصرفاته يمثل الجبهة الشعبية، ولن نقبل محاولة التعرض له من أي كان”.

وأوضح مهنا:” نؤكد أننا في الوقت الذي نعمل فيه على توحيد الصف الفلسطيني لن نتوانى عن التصدي لتصرفات الرئيس أبو مازن بالتفرد والهيمنة